Tragedia in una scuola di Favara, nell'Agrigentino. Un bambino di 12 anni, Davide Licata, è morto mentre giocava a basket nella palestra dell’Istituto “Guarino”.

Il piccolo è stato colto da un improvviso malore e s'è accasciato a terra, perdendo i sensi. Nonostante l'intervento di due ambulanze del 118 e i tentativi di rianimarlo per il 12enne non c’è stato nulla da fare, è morto nel tragitto verso l’ospedale, il San Giovanni di Dio di Agrigento, dove tutt’ora si trova la salma del piccolo. Sulla vicenda la Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta che dovrà far luce su quanto accaduto.

Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, ha già annunciato il lutto cittadino nel giorno dei funerali. Un’intera comunità è sotto shock. Tanti i messaggi di cordoglio, tra questi anche quello dello zio del 12enne. “Una vita spezzata a soli dodici anni mentre giocava a basket nella palestra Basile di Favara. Ti vorrò sempre bene nipotino” ha scritto, pubblicando una foto di Davide.