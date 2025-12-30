Paura ad Arezzo, dove un bambino di 10 anni è caduto da un'altezza di circa otto metri dal terrazzo di casa. La notizia è stata riportata da Tg Com 24.

L'incidente, come informa il quotidiano, è avvenuto questa mattina alle 8:00 in una palazzina nella periferia della città. Secondo le prime informazioni, il bambino sarebbe precipitato mentre si arrampicava sulla balaustra del terrazzo durante un gioco, ed è stato soccorso ed elitrasportato in ospedale a Firenze.



Le autorità competenti della polizia di Stato sono incaricate di condurre le indagini per comprendere meglio la dinamica dell'incidente.