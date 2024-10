Un bambino del Modenese è in condizioni gravi e ha bisogno di un delicatissimo intervento al cuore, ma dai suoi genitori no vax è arrivata una richiesta che fa letteralmente venire i brividi: le trasfusioni possono arrivare solo da donatori non vaccinati contro il Covid.

Il caso di questo bimbo, attualmente ricoverato all'ospedale Sant'Orsola di Bologna, finisce così in tribunale: la decisione del giudice tutelare potrebbe arrivare proprio oggi, come riporta la Gazzetta di Modena.

Il putiferio è iniziato qualche settimana fa quando la famiglia ha comunicato ai medici bolognesi che per il loro figlio non accetteranno in sangue che arrivi da donatori vaccinati contro il Covid-19 e pretende che sia prelevato solo da persone che non si siano sottoposte alla somministrazione, tanto da aver lanciato la questione sulle chat no vax per richiedere dei volontari.

Il Sant'Orsola, d'accordo col centro trasfusionale, si è opposto perché le donazioni di sangue devono seguire protocolli di legge molto rigidi e precisi per garantire la sicurezza. La famiglia a quel punto si è rivolta agli avvocati e il caso è finito dal giudice.