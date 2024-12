Una donna di 41 anni di San Donato Milanese è stata travolta da un bob guidato da un bambino a Selvino, provincia di Bergamo.

Dopo essere caduta a terra e aver battuto la testa, la donna ha perso i sensi ed è stata trasferita in codice giallo all'ospedale San Raffaele di Milano tramite elisoccorso.

Il bambino alla guida del bob si è dato alla fuga e nessuno è riuscito a fornire informazioni utili per identificarlo.

L'incidente è avvenuto in una zona non autorizzata per la pratica del bob e degli slittini, e i carabinieri stanno attualmente indagando per individuare il bambino e la sua famiglia.