Caramelle tonde, pezzetti di carne, uva e noci. Wurstel e prosciutto crudo, ma anche monete e palloncini sgonfi. Sono cibi e oggetti apparentemente innocui che possono diventare pericolosi, soprattutto per i bambini più piccoli.

Rimanere soffocati a causa della loro ingestione non è così improbabile. Il Ministero della Salute fa sapere che ogni anno si segnalano nel nostro Paese circa 300 casi di ostruzione da corpo estraneo nei bambini al di sotto dei 14 anni.

Fra i bambini da zero a quattro anni il soffocamento è la seconda causa di morte dopo gli incidenti stradali: ogni anno muoiono circa 50 bimbi per un boccone andato di traverso, quasi un bambino a settimana.

Pochi genitori sanno come comportarsi in situazioni di emergenza.

E’ importante che mamme, papà, nonni e tutti coloro che quotidianamente sono a contatto con i bambini, avverte il Ministero della Salute, conoscano i pericoli e imparino le manovre di disostruzione pediatriche: semplici manovre che dove arrivano fanno la differenza nella tutela di una vita.

E allora lo stesso ministero della Salute ha indicato una serie di regole comportamentali da assumere in caso di soffocamento e indicazioni sugli alimenti e oggetti pericolosi per la salute del bambino.

Gli alimenti che più di altri possono provocare incidenti durante il pasto hanno precise caratteristiche: sono piccoli, sono rotondi, hanno una forma cilindrica o conforme alle vie aeree del bambino (uva, hot dog, wurstel, ciliegie, mozzarelline, carote a fette, arachidi, pistacchi), sono appiccicosi, sono alimenti che pur tagliati non perdono la loro consistenza (pere, pesche, prugne, susine, tozzetti, biscotti fatti in casa), si sfilacciano aumentando l’adesione alle mucose (grasso del prosciutto crudo, finocchio), hanno una forte aderenza (carote julienne, prosciutto crudo).

Molti di questi alimenti possono essere resi ancora più pericolosi dalla modalità di somministrazione e dal modo in cui vengono cucinati e tagliati. Alcuni oggetti e alimenti possono rappresentare un pericolo per i bambini con meno di 4 anni, ad esempio giocattoli smontabili, pile al litio, magneti, detersivi, tappetti delle penne, palline di ogni tipo e materiale, caramelle rotonde e grandi, pistacchi e nocciole, monete, ciondoli e bottoni.

Otto semplici regole comportamentali da assumere con il bambino possono aiutare a prevenire l'ostruzione delle vie aeree nel piccolo e l'eventuale conseguente soffocamento:

- evitare di farlo mangiare da solo; evitare di farlo giocare mentre mangia; tagliare il cibo anche in senso longitudinale; fare in modo che non metta troppo cibo in bocca; non farlo mangiare e bere in un veicolo in movimento; farlo mangiare e bere preferibilmente da seduto con la schiena eretta per consentire agli alimenti di raggiungere agevolmente le vie digestive; allontanare da lui gli oggetti piccoli; fare in modo che giochi con giocattoli adatti alla sua età.?

È, inoltre, importante tenere la casa in sicurezza.

Cosa fare in caso di soffocamento?

- In caso di ostruzione delle vie aeree nel lattante per rigurgito è necessario prendere il bambi