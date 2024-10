L’Antitrust ha emesso nei confronti delle compagnie aeree low-cost Ryanair e Wizz Air una sanzione pecuniaria rispettivamente di 3 milioni e di 1 milione di euro, condannando così le nuove regole sui bagagli imposte dalle due compagnie.

L’Autorità ha concluso due procedimenti istruttori avviati tra settembre e ottobre 2018 "accertando che le modifiche rispettivamente apportate alle regole di trasporto del bagaglio a mano grande, il trolley, costituiscono una pratica commerciale scorretta in quanto ingannano il consumatore sull’effettivo prezzo del biglietto, non includendo più nella tariffa base un elemento essenziale del contratto di trasporto aereo quale è il 'bagaglio a mano grande'".

Il bagaglio a mano costituisce un elemento essenziale del servizio di trasporto aereo e il suo trasporto deve essere permesso senza sostenere alcun costo aggiuntivo. Ma le due compagnie aeree, come commenta anche Codacons, hanno applicato un supplemento variabile tra i 5 ed i 25 euro per il bagaglio a mano grande (a seconda delle diverse modalità di acquisto in fase di prenotazione, al check in), aumentando il prezzo del biglietto in modo non trasparente, ingannando il consumatore, scorporando dalla tariffa un servizio essenziale, prevedibile e inevitabile per la quasi totalità dei passeggeri.

La Codacons chiede un rimborso integrale per tutti coloro che hanno sostenuto spese aggiuntive per i bagagli a mano.