La vittima, una badante ucraina di 56 anni, sarebbe stata colpita su una mano da una sostanza corrosiva.

La baby gang avrebbe agito sabato scorso, poco prima delle 20.00, in pieno centro storico. La signora, quando è tornata a casa dopo l’aggressione, ha sentito un forte bruciore e ha deciso di recarsi all’ospedale Santa Maria della Misericordia. Secondo i medici che l’hanno visitata ha subito una bruciatura da acido all’arto, la prognosi è di 15 giorni. Come riporta il Corriere dell'Umbria, la badante ucraina ha denunciato di essere stata vittima di un gruppo di giovanissimi che, dopo averle schizzato la sostanza addosso, è scappato via. La Polizia sta indagando per capire se quanto è successo possa essere legato alla nazionalità della vittima e al conflitto Ucraina- Russia.