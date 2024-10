"Le scuole hanno lavorato tantissimo questa estate per garantire il rientro in classe di studenti e studentesse. Se l'idea per qualcuno è chiuderle e lasciare tutti a casa, la risposta è no". Lo ribadisce la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, che prosegue: "L'uso complementare della didattica digitale per le scuole superiori è già realtà e ha permesso non solo di garantire il distanziamento in aula, ma anche di alleggerire di molto il carico del trasporto pubblico".

E ancora: "La cosiddetta didattica digitale integrata è una delle disposizioni scritte nero su bianco nel "Piano Scuola" condiviso e approvato anche dalle Regioni. A giugno. In quel documento è previsto anche lo scaglionamento degli ingressi che, infatti, molti Istituti hanno predisposto".