Due prodotti che hanno occupato gli scaffali dei supermercati italiani sono stati ritirati dal mercato. Lo ha denunciato la Carrefour attraverso un comunicato rilanciato anche sul proprio sito ufficiale.

“Gentili clienti,

A titolo precauzionale e al fine di garantire la Vostra sicurezza, si procede a un richiamo del seguente prodotto”, si legge sul sito.

Il primo è il tartufo nero per la possibile presenza di frammenti in vetro. Il secondo l'albume in bottiglia per il rischio salmonella.

Foto tratta dal sito carrefour.it