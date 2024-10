Un 28enne è stato multato di 3 mila euro perché aveva un chilo di pizza, per un valore di 15 euro, all’interno della sua automobile.

Il fatto è accaduto ad Avezzano, comune in provincia dell'Aquila, in Abruzzo.

Un agente della Polstrada ha notato il giovane che usciva da un bar, dove aveva consegnato della pizza, lo ha avvicinato e poi ha controllato l’auto nella quale ha trovato altra pizza. A quel punto è scatta la multa perché la vettura, essendo per uso privato, non è risultata idonea al trasporto degli alimenti secondo le norme igienico-sanitarie previste appositamente per la consegna dei cibi.

A nulla sono valse le proteste del ragazzo che ha cercato di spiegare all’agente il motivo per il quale avesse la pizza in macchina.

Il ragazzo, infatti, ha raccontato di essere in procinto di aprire un negozio di pane e per capire se il prodotto che avrebbe venduto sarebbe stato apprezzato, stava portando dei campioni di pizza in alcuni bar. “Ho detto la verità. Potevo inventare qualsiasi bugia”, si è difeso il giovane.