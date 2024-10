Assolto il ristoratore che sparò al ladro. Mario Cattaneo, ristoratore di Casaletto Lodigiano, in provincia di Lodi, che nel marzo del 2017 uccise un ladro che si era intrufolato nel suo locale per rubare sigarette e soldi. Cattaneo, accusato di eccesso colposo di legittima difesa, è stato assolto in primo grado.

La vittima si chiamava Petre Ungureanu e in quella notte aveva agito insieme a tre complici.

L’imputato, dopo la pronuncia dell'assoluzione, è rimasto per qualche minuti seduto sulla sua sedia incredulo. Il pm, durante la requisitoria, aveva chiesto una condanna a tre anni di reclusione.