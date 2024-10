"Il mio tour in Italia è già iniziato, sono già stato in Campania, in Sicilia e il 28 aprile sarò in Calabria tutto il giorno". Con queste parole Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali e le autonomie del Governo, intervenuto questa sera al teatro comunale di Vicenza per un convegno sull'autonomia, risponde a chi gli fa notare che "oggi al Federale il ministro Salvini ha detto 'avanti tutta con l'autonomia' e che è stato annunciato un tour dei Governatori del Nord nel Sud Italia per spiegare i benefici dell'autonomia".

"Se riuscirò mi sono prefissato di fare almeno un passaggio in tutte le regioni italiane - ha aggiunto -, perché tutte le volte che può essere spiegato il contenuto di questa proposta, anche con i rappresentanti delle categorie economiche, alla fine al Sud lo vedono come prospettive e potenzialità e non in termini di pericolo".

"Io sto facendo capire anche al Mezzogiorno - ha concluso Calderoli - che in termini economici hanno da guadagnarne e se questo avviene ne guadagna anche il Nord. Tutto ciò consentirà al Paese di andare ad una velocità doppia rispetto a quella attuale, con una riduzione della pressione fiscale e maggiori servizi sia al Nord che al Sud Italia".