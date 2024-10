Incidente choc in provincia di Cuneo, dove cinque giovani fra i 14 e i 24 anni sono morti a Castelmagno, in Valle Grana. La tragedia è avvenuta nella notte. In prossimità del rifugio Maraman, lungo la strada per monte Crocette, un Land Rover Defender 130 è uscito di strada.

Sul posto Vigili del fuoco, carabinieri, 118 e Soccorso alpino. Nel pomeriggio sono state dimesse le due diciassettenni che erano state ricoverate in codice verde in seguito all'incidente stradale.

"Si indaga per scoprire le cause dell'incidente nonché eventuali responsabilità", spiega il procuratore aggiunto di Cuneo Gabriella Viglione. "Quando le loro condizioni lo consentiranno - aggiunge - ascolteremo i ragazzi feriti per capire cosa sia accaduto". Tra le ipotesi anche quella che "un animale abbia tagliato la strada al fuoristrada, facendolo sbandare e finire nel burrone"

Alla guida Marco Appendino, di 24 anni, con i fratelli Nicolò ed Elia Martini di 17 e 11 anni, Camilla Bessone, 16, e Samuele Gribaudo, 14. Questi i morti. Ferite in maniera non grave le loro amiche diciassettenni Chiara e Anna (sorella di Samuele), gravi ma non in pericolo di vita Marco (24 anni) e Danilo (17 anni), trasferito in codice rosso all'ospedale Santa Croce di Cuneo.

Avevano trascorso una in compagnia serata all'Alpe Chastlar, a guardar le stelle. Al ritorno il conducente del fuoristrada ha perso il controllo del mezzo. I passeggeri sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo del fuoristrada omologato per sei persone, ma a bordo del quale si trovavano in nove.