Tragedia nella notte tra il 6 e il 7 gennaio a Montorio Romano (Roma). Un cagliaritano di 23 anni, Dante Cappai ed il 25enne Enrik Vuka hanno perso la vita. Cappai, nato a Cagliari, lavorava come autista e viveva a a Nerola, mentre Enrik Vuka era originario dell'Albania, ma residente a Montorio Romano.

La sera del 6 gennaio, per cause in via di accertamento, la Peugeot 206 a bordo della quale viaggiavano e condotta da Vuka è uscita fuori strada invadendo la corsia opposta e schiantandosi contro un muro di cinta.

I soccorritori non hanno potuto far niente per Cappai, constatandone il decesso. Vuka è stato trasportato all'ospedale Sant'Andrea in gravissime condizioni, lì è morto. La salma di Dante Cappai è stata trasferita all'istituto di medicina legale dell'università La Sapienza.