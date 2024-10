Ha visto un’auto uscire fuori strada e finire nel canale Gorzone, all'altezza di Anguillara Veneta, in provincia di Padova, e non ha esitato a gettarsi in acqua per aiutare il conducente ad uscire dall'abitacolo. Ma è stato ritrovato morto assieme all’automobilista.

Il protagonista di questa vicenda è Domenico Zorzino, un poliziotto di 50 anni che venerdì stava facendo jogging vicino al canale e dopo aver dato l’allarme si è tuffato in acqua. L’altra vittima è Valerio Buoso, pensionato di 75 anni. I loro corpi senza vita sono stati ritrovati il giorno seguente all’incidente in un punto seminascosto del fondale, a una decina di metri da dove si era inabissata l'auto.

L'agente, hanno spiegato i soccorritori, tratteneva ancora vicino a sé il corpo dell'automobilista, che evidentemente era riuscito a raggiungere e a far uscire dall'abitacolo. Le ricerche condotte venerdì fino a tarda sera non avevano permesso di individuarli a causa della scarsissima visibilità sul fondale, oggi il ritrovamento.