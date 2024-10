Il noleggio a lungo termine (NLT) è una vantaggiosa soluzione che consente di poter utilizzare una vettura per un prolungato periodo di tempo senza l'obbligo di pagare spese di gestione o di manutenzione.

Le tempistiche di tale formula sono infatti comprese da 24 a 60 mesi.

Quali sono le spese per un noleggio a lungo termine

La formula contrattuale con cui si affitta un'auto a lungo termine prevede una percorrenza chilometrica prefissata e un periodo minimo di 24 mesi.

Il costo di un noleggio a lungo termine, che dipende dal modello, dalla casa produttrice della vettura e dal chilometraggio fissato, viene generalmente valutato in base ad alcuni parametri che sono:

prezzo sul mercato dell'auto nuova;

valore ipotizzato di rivendita della vettura;

chilometraggio stimato in 12 mesi;

servizi inclusi nel noleggio e definiti prima del contratto.

Questi servizi, che quasi tutte le ditte di noleggio auto contemplano nel canone stabilito, si riferiscono ai principali requisiti di gestione di qualsiasi vettura circolante.

Innanzi tutto è compresa la tassa di proprietà del veicolo che non incide particolarmente, ma che è necessaria per l'utilizzo del mezzo.

L'auto deve essere assicurata, dato che è vietato circolare senza una copertura di questo genere, attivata a tutela sia del guidatore che dei passeggeri.

Oltre all'assicurazione RC auto è compresa nella quota di noleggio anche quella per incendio e furto.

Il bollo auto, un abbonamento a servizi di traino, una copertura PAI relativa a eventuali danni subiti dal guidatore e le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sono le altre voci comprese nelle spese di servizio.

La formula del noleggio a lungo termine non prevede il versamento di nessun anticipo, a differenza di quanto accade per il Leasing, e a fine contratto non sono previsti oneri di chiusura.

Si può dire che l'unica spesa prevista in caso di NLT è il canone pattuito alla firma del contratto, che ha un valore dipendente dal modello dell'auto, dal periodo di tempo del suo utilizzo e dalla formula di gestione proposta dalla ditta.

Questo tipo di noleggio viene a ragione considerato una innovativa proposta di mobilità, in grado di accontentare le richieste sia di privati che di aziende alla ricerca di mezzi per i loro dipendenti.

La quota fissa che si deve pagare è un canone mensile che si mantiene inalterato per tutta la durata del contratto.

Molte ditte noleggiatrici offrono l'opportunità di creare contratti personalizzati, eliminando tutte le procedure burocratiche e gli aspetti gestionali che in genere fanno perdere tempo e denaro.

Per i possessori di partita IVA è possibile detrarla dalle tasse (20%), con un evidente vantaggio in termini economici, che va ad aggiungersi a tutti quelli relativi al fatto di non avere la proprietà del mezzo.

Vantaggi del noleggio a lungo termine

Pur essendo nato come un servizio dedicato specificatamente a professionisti con partita IVA che, per un qualsiasi motivo, non sono intenzionati ad acquistare un'auto, il NLT si è diffuso anche tra i privati, nonostante essi non possano usufruire di detrazioni fiscali.

Indubbiamente molto vantaggiosa, questa formula di noleggio offre l'opportunità di risparmiare notevolmente rispetto a chi possiede una vettura dato che molte spese fisse vengono eliminate.

Una notevole semplificazione gestionale dipende dal fatto che guidare un'auto a noleggio solleva da numerosi oneri, come ricordarsi le scadenze di bollo e assicurazione e dalla necessità di provvedere agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo.

Chi ama cambiare spesso la propria vettura per poter guidare modelli di ultima generazione non può che servirsi del NLT, che consente di mutare con frequenza i modelli d'auto senza rimetterci con la svalutazione.

Dato che alla stipula del contratto viene stabilito con precisione il canone mensile, chi sceglie il NLT non ha sorprese dal punto di vista economico in quanto è al corrente delle spese di gestione che sono fisse.

Non è inoltre previsto nessun immobilizzo di capitale dato che viene richiesta soltanto la quota mensile e anche la svalutazione del mezzo non riveste alcuna importanza per il contraente.

Un notevole vantaggio è anche quello di poter guidare auto sempre nuove e in perfette condizioni, potendole cambiare nel momento in cui le esigenze non sono più le stesse.

Nell'opzione "all inclusive", tutti i servizi per la mobilità sono compresi in un unico canone pattuito e pagabile mensilmente.

Tra i modelli maggiormente richiesti per un NLT vi sono le berline della Audi, sempre molto ricercate per le loro ottime prestazioni e per l'aspetto estetico; BMW e Citroen, considerate a ragione tra le migliori vetture da rappresentanza e le intramontabili Fiat che, grazie alla vasta gamma di modelli, possono adattarsi con facilità a qualsiasi esigenza.

Noleggio lungo termine Qashqai: la Nissan viene valutata il meglio delle tecnologie intelligenti per le prestazioni ad altissimo livello, per la versatilità gestionale e per l'assoluta sicurezza avanzata di cui dispone.

Grazie al suo look elegante e raffinato questa vettura cattura l'attenzione al primo sguardo sia per quanto riguarda la carrozzeria che per gli interni, curatissimi fino nei minimi dettagli.