L’aurora boreale vista anche in Italia e, in particolare, sulle Alpi, da tutto il Nord e da una parte del Centro, con avvistamenti fino in Puglia. Lo documentano le immagini che mostrano il cielo tinto di rosso, di rosa e di viola.

È accaduto ieri, domenica 5 novembre, con massima visibilità raggiunta tra le 18 e le 19, in contemporanea con Austria, Slovenia e Romania.

COS’È L’AURORA BOREALE

Come spiega il Consiglio Nazionale delle Ricerche “L’Aurora polare è un fenomeno luminoso spettacolare che affascina per via dei suoi colori che illuminano il cielo. In base all’emisfero nel quale si manifesta si parla di aurora boreale e australe. È il risultato della collisione tra particelle cariche rilasciate dal Sole e particelle gassose nell’atmosfera terrestre. L’energia viene generata dal Sole attraverso il vento solare, un flusso di particelle cariche, (principalmente protoni ed elettroni) emesso in tutte le direzioni. Le particelle cariche fluiscono verso la terra ma sono in gran parte deviate dal campo magnetico terrestre. A fare da barriera al vento solare è la magnetosfera, regione dello spazio controllata dal campo magnetico della Terra, contro cui il vento si imbatte e che distorce in una forma simile alla coda di cometa”.

Ecco nel video, le immagini da Senigallia (Marche), Ferrara (Emilia-Romagna), Velo D’Astico (Veneto), Val D’Orcia (Toscana).

Foto Stazione meteorologica di Palazzo Mancinelli (Facebook)