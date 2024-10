Con l’avvento del commercio online, moltissimi punti vendita hanno registrato un calo della clientela e delle considerevoli diminuzioni nel fatturato su base mensile. In parte, il fenomeno è collegato ad un cambio radicale nelle classiche abitudini dei consumatori che, sempre alle prese con una vita frenetica tra casa e lavoro, non riescono più a trovare del tempo per una passeggiata tra i negozi del centro città.

In un simile contesto, i consumatori trovano più facile acquistare quanto gli serva in pochi e semplici click, finendo con il porre in secondo piano il vantaggio di una guida all’acquisto ed il piacere di toccare con mano una vasta gamma di prodotti. Un mix di speciali sensazioni che nessun algoritmo sarà in grado di sostituire.

Installazione di ledwall

Tuttavia, se si ha dell’inventiva e si conoscono alcune basiche strategie di marketing, sarà possibile osservare un rapido aumento della clientela, partendo semplicemente dall’installazione di schermi e monitor Macropix all’interno dei locali commerciali. In questo modo, i papabili consumatori saranno catturati da immagini, video e messaggi pubblicitari intriganti e dinamici e, di conseguenza, saranno incentivati dal varcare l’ingresso di un determinato negozio. Una mirata strategia pubblicitaria da implementare con l’organizzazione di eventi esclusivi, con la partecipazione ad azioni di categoria, con la predisposizione di servizi gratuiti e di tante altre interessanti iniziative.

Insomma, l’obiettivo di chi amministra deve essere quello di portare avanti una pubblicità dinamica ed al passo con le esigenze della contemporaneità. Per capire come concretamente realizzare l’obiettivo richiamato, non guasta dare un’occhiata alla nostra guida ispirata alle ultime tendenze.

Organizzazione di eventi esclusivi

L’organizzazione di eventi esclusivi rappresenta uno dei modi migliori per far fruttare i grandi investimenti dell’azienda legati al comparto tecnologico ed ottenere così un ritorno economico dalle cifre spese nell’acquisto e nell’installazione di schermi e monitor. Così facendo, il negozio non resta confinato allo scambio commerciale e si trasforma in un luogo dove il possibile acquirente vive un’esperienza irripetibile.

Mediante l’organizzazione di eventi esclusivi, si calano nella realtà i concetti alla base del marketing esperienziale. Ne troviamo chiare dimostrazioni in quei bar che organizzano serate musicali, nelle sartorie che offrono dei corsi di punto croce, così come nelle lezioni di giardinaggio all’interno dei vivai.

L’unico sforzo del gestore sarà quello di trovare un’attività che sia affine ai prodotti da promuovere.

Partecipazione ad azioni di categoria

Un flusso di clientela costante ha bisogno di una posizione consolidata sul territorio. Bisogna far conoscere ai possibili acquirenti la propria storia ed i progetti che si stanno portando avanti. Nel fare questo, può rivelarsi utilissima l’avvio di una partnership con le associazioni di categoria e le amministrazioni locali.

Le rassegne organizzate dalle une e dalle altre, specie quando si tengono più volte all’anno, serviranno per estendere le relazioni commerciali, per rinsaldare il legame con la comunità locale ma anche per vedere il proprio marchio su tutti i materiali promozionali in giro per la città.

Offerta di prove gratuite

Infine, è bene non dimenticare che le persone, in qualsiasi fascia d’età, amano cimentarsi in qualcosa di nuovo ma spesso se ne privano, laddove compaiono degli oneri da sostenere immediatamente. Questo circolo vizioso si può spezzare offrendo magari una prova gratuita dei servizi al pubblico.

Per esempio, un centro estetico potrebbe pensare di concedere una prima prova trucco gratuita, un libero professionista di dare la sua disponibilità una prima consulenza gratuita ed una scuola di specializzazione la partecipazione ad una prima lezione senza costi. Non di rado, una simile cortesia finisce con l’essere ricambiata da acquisti ricorrenti nei mesi successivi alla prova gratuita, dunque conduce ad una fidelizzazione del cliente.