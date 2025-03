A febbraio 2025, in Italia c'erano 62.132 detenuti, mentre i posti disponibili erano 46.910, risultando in un tasso di sovraffollamento del 132,4%. Questi dati sono stati resi noti dai garanti delle persone private di libertà della Regione Lazio, Stefano Anastasia e Valentina Calderone di Roma, nel contesto della mobilitazione nazionale promossa dalla conferenza nazionale dei Garanti. Le regioni con il più alto sovraffollamento carcerario sono Lombardia, Puglia, Veneto e Molise, mentre quelle con il minor sovraffollamento sono Sardegna, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta.Tra i penitenziari più affollati, San Vittore a Milano ha registrato un tasso del 214%, seguito dalle carceri di Foggia e Brescia Canton Mombello. Regina Coeli a Roma ha riportato un tasso del 185%. Nel corso del 2025, sono deceduti 54 detenuti all'interno delle carceri italiane, mentre l'anno precedente ne furono 248. I suicidi confermati sono stati tredici nei primi due mesi del 2025. Attualmente, in Italia, il 24,6% dei detenuti è in attesa di giudizio.