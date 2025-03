È stato riscontrato un aumento degli alunni con disabilità nelle scuole italiane: nel 2023-2024 rappresentavano il 4,5% degli iscritti, con un incremento del 6% rispetto all'anno precedente e un notevole aumento di 75.000 negli ultimi cinque anni, corrispondente a un +26%. I dati provenienti dall'ultimo report Istat sull'inclusione degli studenti disabili mostrano una situazione complessa, con aspetti positivi e negativi.

Da un lato c'è un aumento della presenza di insegnanti di sostegno con formazione specifica, passati dal 63% al 73% in quattro anni. Dall'altro, ci sono ancora molti insegnanti non specializzati, che costituiscono il 27%, con una percentuale che sale al 38% al Nord e che comporta un ritardo del 11% nell'assegnazione. Anche la discontinuità didattica è un problema significativo: oltre la metà degli alunni con disabilità (il 57%) cambia insegnante di sostegno da un anno all'altro, mentre l'8,4% cambia nel corso dello stesso anno scolastico.

Ci sono anche casi in cui gli alunni con disabilità hanno bisogno di assistenza specializzata ma non la ricevono: circa 20.000 avrebbero bisogno di un assistente, più di 15.000 di un aiuto per l'autonomia e la comunicazione e quasi 5.000 di assistenza igienica personale. Se la partecipazione degli alunni disabili alle uscite didattiche brevi è elevata (90%), scende al 86% alle scuole superiori e al 50% per le gite con pernottamento, con una bassa partecipazione soprattutto degli alunni della scuola dell'infanzia (13%).

Le barriere fisiche, secondo il report, restano un ostacolo: solo il 41% degli edifici scolastici è accessibile per gli alunni con disabilità motoria, con valori migliori al Nord (44%) e peggiori al Mezzogiorno (37%). La Valle d'Aosta si distingue come la regione con la maggiore accessibilità (76% delle scuole), mentre Liguria e Campania hanno la più bassa presenza di scuole prive di barriere fisiche (30%). Nonostante la gravità del ritardo nell'accessibilità, solo il 12% delle scuole ha effettuato interventi per abbattere le barriere architettoniche durante l'anno scolastico.