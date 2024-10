Quanto è piacevole l’aria condizionata in macchina durante gli spostamenti in queste afose giornate di luglio? Ma non tutti sanno in questo modo si rischia una multa salata, che può arrivare fino a 444 euro.

Per difendere l’ambiente, è infatti è vietato tenere acceso il motore ad auto in ferma o in sosta, con l'aria condizionata accesa, mentre possiamo tranquillamente usufruirne in marcia.

La norma non è certo una novità ma è bene ricordarla. Introdotta nel 2007 e modificata nel 2010, è stata aggiornata anche ad aprile di quest'anno con l'obiettivo di limitare l'inquinamento.