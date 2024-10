Via libera dell'Ema al vaccino AstraZeneca. Il pronunciamento dell'Agenzia europea per i medicinali sul vaccino sospeso in via cautelativa in diversi paesi europei. tra cui l'Italia, dopo che erano state segnalate presunte reazioni avverse, è arrivato alle 17.

"E' un vaccino sicuro ed efficace", ha detto Emer Cooke, Direttore esecutivo di Ema. I paesi europei dovrebbero continuare a somministrare il vaccino di AstraZeneca contro il Covid-19, in quanto i vantaggi sono molto maggiori dei rischi. E' l'appello di Hans Kluge, direttore dell'Organizzazione Mondiale per la Sanità in Europa, dopo i sospetti casi di coaguli potenzialmente legati al siero.

"Al momento, non sappiamo se alcune o tutte queste condizioni siano state causate dal vaccino o da altri fattori coincidenti - ha dichiarato Kluge - in questo momento, ad ogni modo, i benefici del vaccino di AstraZeneca superano di gran lunga i suoi rischi e il suo uso dovrebbe proseguire per salvare vite".