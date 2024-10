A seguito della procedura di segnale condotta a livello europeo, l’Agenzia Italiana del Farmaco aggiorna gli operatori sanitari sui seguenti punti emersi dalla valutazione del vaccino.

La Nota aggiorna i medici sui punti emersi dalla valutazione del vaccino. “Elementi chiave: Una relazione causale tra la vaccinazione con Vaxzevria e l'insorgenza di trombosi in combinazione con trombocitopenia è considerata plausibile; Anche se tali reazioni avverse sono molto rare, hanno superato quanto atteso nella popolazione generale; In questa fase non sono stati identificati fattori di rischio specifici”.

“Gli operatori sanitari – si legge ancora nella Nota - devono vigilare su segni e sintomi di tromboembolia e/o trombocitopenia e informare di conseguenza i vaccinati; L'uso di questo vaccino deve essere conforme alle raccomandazioni ufficiali nazionali”.