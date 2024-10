Crescita esponenziale nelle farmacie italiane delle richieste di test antigenici per ottenere il Green Pass di 24 ore da parte di famiglie con bambini e giovani, pronti a partire per le vacanze, ma anche per rientrare dalle ferie. Le farmacie associate a Federfarma indicano che il forte aumento dell'afflusso è iniziato pochi giorni prima di Ferragosto.

La domanda è cresciuta sia nelle città come nei luoghi di vacanza. A Capri, raccontano, le persone chiedono il test per poter accedere ai locali della movida e ai ristoranti. "Purtroppo questo significa che tanta gente non è ancora vaccinata", commenta Nicola Stabile, past president di Ferderfarma Campania.

Il protocollo, valido per ora solo fino al 30 settembre 2021, prevede che presso le farmacie aderenti il prezzo di tamponi Covid siano 8 euro per minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni e 15 euro per gli over 18.