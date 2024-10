Un cacciatore di 74 anni è deceduto dopo essere stato assalito da un cinghiale in fuga nel territorio di Vicoforte, in provincia di Cuneo.

La tragedia è avvenuta nella tarda mattinata della scorsa domenica, 20 ottobre. Sul posto sono accorsi immediatamente i sanitari del 118 che hanno soccorso l’uomo ferito, ma le sue condizioni sono apparse immediatamente molto gravi e la vittima è morta subito dopo.

Il cacciatore, che si chiamava Giuseppe Cappellino ed era residente nel comune di Mondovì, si trovava con un suo amico quando, per cause in corso di accertamento, è stato travolto dal grosso animale in fuga. Secondo le prime informazioni, non era armato e si trovava nella traiettoria del cinghiale, che stava fuggendo dopo essere stato ferito da un altro cacciatore.