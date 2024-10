Piogge e freddo nel prossimo weekend per l'arrivo di una perturbazione che porterà in Italia uno scenario invernale. Le temperature, domenica prossima, dovrebbero scendere di 5-6 gradi mentre le precipitazioni si dovrebbero registrare già sabato.

Nel frattempo, fino a venerdì, il tempo si manterrà bello. Le previsioni sono dei meteorologi del Centro Epson Meteo-Meteo.it, che definiscono questo scenario 'probabile'.

"Nel fine settimana - affermano - è sempre più probabile un sensibile peggioramento del tempo causato dall'arrivo di una perturbazione nord-atlantica, seguita da aria decisamente fredda: l'evoluzione più probabile vede un coinvolgimento del Nord e di parte del Centro nella giornata di sabato con le piogge che poi, tra domenica e lunedì, si estenderebbero anche a buona parte del Centro-Sud".

Nel dettaglio, precisano i meteorologi, sabato la perturbazione investirà il Paese con piogge in estensione dal Nordovest a tutte le regioni settentrionali, con rischio di forti temporali in Liguria e di piogge intense e insistenti nella seconda parte della giornata al Nordest. Le nevicate sulle Alpi inizialmente si registreranno a 1800-200 metri, ma con quota neve in graduale diminuzione. Forti venti meridionali sui mari di Ponente e sull' alto Adriatico.

Domenica, aggiungono gli esperti di Epson Meteo, farà il suo ingresso al Centronord aria fredda che seguirà la perturbazione portando un sensibile calo termico al Nord e su parte del Centro: il calo sarà nell'ordine di 5-6 gradi al Nord, Toscana, Marche e Sardegna poi lunedì si estenderà anche al medio Adriatico e al Sud. Domenica le piogge insisteranno in Friuli Venezia Giulia e raggiungeranno le regioni del medio versante Tirrenico. Al Nordovest si registreranno ampie schiarite con venti di Foehn in discesa dalle Alpi.

Fino a venerdì, precisano i meteorologi del Centro Epson Meteo, "la situazione non cambierà, con l'alta pressione che continuerà a impedire il passaggio di nuove perturbazioni: le giornate saranno quindi caratterizzate da sostanziale assenza di piogge e temperature pomeridiane relativamente miti nelle zone più soleggiate.

Questa stabilità però sarà anche responsabile di un peggioramento della qualità dell'aria nelle grandi città, dove si osserverà un graduale e progressivo accumulo degli inquinanti negli strati più bassi dell'atmosfera".