L'inverno sferra il suo primo attacco sull'Italia. Correnti di origine artica si tufferanno sul Mediterraneo dando vita a un ciclone carico di maltempo che porterà in prima battuta piogge abbondanti al Sud e neve a bassa quota.

In queste ore, spiega Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo, "un centro depressionario si sta approfondendo sulle regioni meridionali. La sua posizione, inoltre, sta richiamando intense correnti fredde settentrionali che provocheranno nevicate sui monti abruzzesi e molisani fin sopra i 900 metri". Le precipitazioni più abbondanti riguarderanno il Sud, in particolare Sicilia settentrionale, Calabria e Puglia, creando anche locali allagamenti. Dopo questa fase di maltempo avremo un venerdì tutto sommato tranquillo.

Nel weekend dell'Immacolata arriverà, però, la svolta invernale. Sabato, spiega ancora Gussoni, "il tempo peggiorerà dal Nordovest verso il Nordest e poi dalla Toscana verso il Lazio con precipitazioni perlopiù moderate, ma nevose sulle Alpi a bassa quota, mediamente sopra i 6-700 metri. L'elemento che diventerà però il vero protagonista, sarà il vento: in serata si intensificheranno il Libeccio e il Maestrale". Infine, nella domenica dell'Immacolata l'inverno tirerà fuori tutte le sue principali caratteristiche: freddo, vento, pioggia e neve.

"I venti soffieranno con raffiche tempestose di Libeccio, Maestrale e Ponente provocando mareggiate sulle coste esposte con onde alte fino a 3-4 metri".

Arriveranno anche le precipitazioni che interesseranno gran parte d'Italia, meno il Nordovest e la fascia adriatica centro meridionale, a tratti intense e la neve continuerà a scendere copiosa sulle Alpi del Triveneto e sarà diffusa anche sugli Appennini centrali sopra i 900 metri. Le temperature, si abbasseranno e la percezione di freddo sarà accentuata dai forti venti.



Nel dettaglio - Giovedì 5. Al Nord: bel tempo e freddo. Al Centro: maltempo sulle Adriatiche con neve a 900 metri. Al Sud: piogge abbondanti su Sicilia, Calabria e Puglia. -

Venerdì 6. Al Nord: cielo nuvoloso, neve sui confini alpini. Al Centro: via via coperto ovunque, ma asciutto. Al Sud: ultime piogge in Puglia e settori ionici. -

Sabato 7. Al Nord: peggiora dal pomeriggio da ovest verso est in serata. Al Centro: peggiora entro sera sulla Toscana, in nottata sul Lazio. Al Sud: cielo irregolarmente nuvoloso. - Tendenza: domenica dell'Immacolata tempestosa, poi pressione in parziale aumento.