Dopo il passaggio instabile portato dall'aria fresca nordatlantica pilotata da 'Fast Storm', ecco che l'anticiclone oceanico conquista l'Italia: sarà 'Azzurro' a riportare la bella estate sul Paese.

La redazione web del sito www.ilmeteo.it annuncia un weekend pieno di sole e caldo, ma con il rischio di temporali sulle Alpi e anche sulla Pianura Padana nella giornata di domenica.

Si parte con sabato quando l'anticiclone 'Azzurro' domina l'Italia portando tanto sole e caldo ancora piacevole su quasi tutte le regioni. Qualche temporale potrebbe interessare l'arco alpino, ma a carattere sparso. Domenica i temporali diventeranno più diffusi su Alpi e Prealpi, e verso sera anche sulla zona del Garda e sulla pianura lombarda, con il rischio di grandinate.

Nell'ultimo giorno di luglio le temperature saliranno ulteriormente con i 35° a Bologna, Firenze, Roma, Ancona, Cagliari, oltre questa misura sulle zone interne di Sicilia, Puglia e Sardegna.

Antonio Sanò, fondatore del sito www.ilmeteo.it, annuncia che l'anticiclone 'Azzurro' continuerà a dominare l'Italia ancora per molti giorni, ma il Nord sarà, di tanto in tanto, raggiunto da aria più mite atlantica, come avverrà lunedì 1 agosto quando temporali forti colpiranno il Triveneto, l'Emilia Romagna e i settori alpini centro-orientali.

Sempre bel tempo al Sud, isole maggiori e gran parte del Centro. Temperature in graduale aumento a partire dal 3/5 agosto con valori sopra i 30/32? su quasi tutto il Paese.