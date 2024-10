Apparirà più grande e più luminosa come non la si vedeva dal 1948. Lunedì prossimo, 14 novembre, gli amanti del cielo notturno potranno assistere a una superluna, la coincidenza di una Luna piena con la minore distanza tra Terra e Luna.

La Luna sarà distante da noi a 356.508 chilometri e per ammirare nuovamente il fenomeno bisognerà attendere il 6 dicembre 2052.

In tantissimi si stanno già organizzando in gruppo per immortalare la superluna.