Mancano due giorni e Attila, un'imponente discesa di aria artica dal Polo Nord, raggiungerà l'Italia, stravolgendo una situazione meteorologica che durava dall'inizio del mese di novembre.

La redazione web del sito www.iLMeteo.it spiega che nel corso della mattinata di domani inizierà a retrocedere verso la Spagna, cacciata dall'arrivo dell'aria polare di "Attila".

Quest'aria impatterà contro l'arco alpino portando tantissima neve su Svizzera e Austria, e poi entreranno in Italia sia dalla valle del Rodano ( Francia Sudorientale ) che dalla Porta della Bora ( Alpi della Venezia Giulia ).

Sabato avremo il clou del maltempo: al mattino piogge deboli al Nordest, ma peggiorerà nel pomeriggio/sera con precipitazioni più diffuse, specie sul Veneto, Emilia Romagna e poi anche Lombardia centro-orientale. Temporali e maltempo in Toscana, Umbria, Lazio centro-settentrionale, Campania ed entro sera Calabria tirrenica. Piogge sparse in Sardegna.

Neve sulle Alpi dai 1000 metri del mattino fino ai 3/400 metri della sera. In Appennino, forti nevicate sopra i 1300 metri con accumuli fino a 15/30 cm di neve fresca. In nottata possibile neve sull'Appennino emiliano sopra i 200/300 metri con fiocchi fino a Bologna. Vento tempestoso di Ponente/Libeccio su Mar Ligure, Mar di Sardegna e Tirreno, con raffiche fino a 100/110 km/h.

Intenso Libeccio sul resto dei bacini. In serata Bora moderata su alto Adriatico. Temperature in leggero e graduale calo nel corso della giornata. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa che "domenica il tempo migliorerà con ultime piogge al Centro-Sud con neve debole sopra gli 800 metri.

Sole prevalente con cielo terso al Nord. Temperature in sensibile calo nella notte. Lunedì clima gelido con gelate estese sulla Pianura Padana, fino a -20° sulle Alpi. In arrivo ancora qualche pioggia sulle regioni centrali, Campania e Puglia con neve in Appennino dagli 800/900 metri. Nei giorni successivi dovrebbe ritornare l'alta pressione con bel tempo soleggiato su tutta Italia".