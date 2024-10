"Oggi è una giornata storica e un giorno di festa per le persone per bene". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni uscendo dalla Procura di Palermo dove si è congratulata con i vertici per l'arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro.

"E' un giorno di festa per le famiglie delle vittime della criminalità organizzata, perché il sacrificio di tanti eroi non è stato vano - ha proseguito - perché qualcuno ha raccolto quel testimone, quella guerra è stata portata avanti. È un giorno di festa per quegli uomini e quelle donne che nel silenzio e fuori dai riflettori, 24 ore su 24, dedicano la loro vita a questo. Noi siamo abituati a ricordare soprattutto chi si sacrifica con il sacrificio estremo per la lotta alla mafia. Poi ci sono quelle persone che sacrificano tutta la loro esistenza per raggiungere questi obiettivi".