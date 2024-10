"Entro la fine di marzo saranno vaccinati 6 milioni di italiani". Lo ha detto il Commissario per l'emergenza Domenico Arcuri, ospite di In mezzora in più su Rai3, spiegando che i contratti aggiuntivi sottoscritti dall'Ue con Pfizer e Moderna consentiranno "di raggiungere quel numero di vaccinati".

Nel corso dell'anno "l'Italia otterrà 60 milioni di dosi da questi due produttori e potremo vaccinare 30 milioni di italiani", ha aggiunto.

"In Italia - spiega Arcuri - resta, al momento, l'indicazione di effettuare la seconda dose, ovvero il richiamo, del vaccino Pfizer-BioNTech dopo 21 giorni dall'inoculazione della prima. Ciò sulla base delle attuali indicazioni dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa e degli studi disponibili". Lo afferma all'ANSA Luca Richeldi, presidente della Società italiana di pneumologia e componente del Comitato tecnico scientifico (Cts).