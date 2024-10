Ha provato a entrare a tutti i costi a Villa San Martino, la casa di Silvio Berlusconi ad Arcore, ignorando prima l’alt dei carabinieri e successivamente avendo una colluttazione con uno di loro. Un uomo di 48 anni è stato arrestato con l’accusa di lesioni a pubblico ufficiale.

Secondo quanto ricostruito, il 48enne, arrivato ai cancelli della villa a bordo della sua auto ha ignorato gli ordini di fermarsi dei carabinieri poi, una volta recatosi nella zona posteriore della residenza del leader di Forza Italia, ha tentato di fare irruzione e urlato “Papà, papà”. Quindi sarebbe arrivato allo scontro fisico con uno dei carabinieri. L’episodio risale alla mattina di ieri e, secondo quanto emerso, l’uomo sarebbe stato in cura in passato per problemi psichici.