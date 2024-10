Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto legge sulla scuola che ha dato anche l’ok per 4500 assunzioni di docenti che andranno a rimpiazzare i pensionati dello scorso anno. Le cattedre saranno destinate a vincitori di concorso o ai presenti nelle graduatorie ad esaurimento, che non hanno potuto occupare questi posti lo scorso settembre perché non erano stati messi a disposizione.

Quanto alle misure per la conclusione dell'anno scolastico la didattica a distanza diventa obbligatoria.

Se non si dovesse tornare a scuola o se non si potessero svolgere gli esami nelle aule, per ragioni sanitarie, questi si svolgeranno in maniera diversificata. Per la maturità esame online solo orale. Per le medie invece l’esame verrà sostituito con la valutazione finale da parte del consiglio di classe che tiene conto anche di un elaborato del candidato.

Tutti saranno ammessi agli esami, e nelle altre classi tutti saranno promossi, ma dovranno recuperare eventuali debiti a partire dal primo settembre.

Inoltre c’è la possibilità che per il prossimo anno scolastico si utilizzino gli stessi libri di quello attuale Il ministro all’Istruzione Lucia Azzolina ha detto che nel caso in cui l’emergenza dovesse perdurare a settembre si proseguirà con la didattica a distanza.