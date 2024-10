È stato aperto ieri al Circo Massimo di Roma “Il Villaggio Coldiretti”, che potrà essere visitato sino a domani 7 ottobre. Per l’occasione si è tenuto un incontro tra il presidente di Coldiretti Sardegna, Battista Cualbu, il direttore regionale Luca Saba e il direttore marketing di Biraghi Claudio Testa.

Tra gli intervenuti anche il presidente della Cooperativa pastori Dorgali Leonardo Salis, una delle cooperative che ha nel suo punto vendita il Pecorino romano alla Biraghi.

Resi noti i numeri dell’accordo di filiera che è stato avviato il 30 marzo 2017: oltre 150 tonnellate di materia prima acquistate da cooperative sarde per un totale di 1.600.000 confezioni di “Pecorino Etico Solidale” vendute in oltre 2600 punti vendita in Italia, con una distribuzione ponderata del 50% in Piemonte, del 45% in Sardegna e del 25% nel Lazio.

«Attualmente l’accordo di filiera con Biraghi – ha ricordato Salis – garantisce 30 centesimi in più al pastore, oltre alla possibilità di poter programmare. Con Biraghi infatti abbiamo un prezzo chiuso. I pastori da inizio annata sanno a quanto gli verrà pagato il latte». Un saluto è stato portato dal Ministro dell’Agricoltura, Gian Marco Centinaio.