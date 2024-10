Manipolavano donne anziane sole e malate, derubandole completamente dei loro risparmi, per un totale di un milione e duecentomila euro. L’accaduto, riportato da TgCom 24, in provincia di Varese, dove 3 persone sono state arrestate di militari della Guardia di Finanza.

Le vittime sono state, oltre che derubate, anche insultate, manipolate e minacciate affinché non collaborassero con i finanzieri durante le prime fasi delle indagini.

Come riporta TgCom 24, una delle donne, per ammissione di uno di loro, intercettato al telefono, sarebbe stata "tenuta in vita" con interventi farmacologici d'emergenza pur di non rischiare di perdere le somme derivanti dalla pensione e dai suoi beni.