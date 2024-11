Una donna di 82 anni è stata trovata morta in casa a Terracina, in provincia di Latina. Fermato dai Carabinieri il marito 93enne, che è stato condotto in caserma per un interrogatorio.

La dinamica della tragedia non è ancora chiara, ma secondo quanto ipotizzano i Carabinieri l'uomo, trovato dai militari in stato confusionale, avrebbe ucciso la moglie al culmine di una lite. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa dei coniugi ed è anche attraverso le loro testimonianze che gli inquirenti stanno ricostruendo la terribile vicenda.

Il delitto è avvento tra lunedì 25 e martedì 26 novembre, il giorno dopo la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Sul posto, oltre i Carabinieri, è intervenuto il personale sanitario del 118 e il magistrato di turno.