Ad Aprica, in provincia di Sondrio, una donna di 91 anni è stata trovata senza vita con accanto il marito in grave stato di denutrizione e con una gamba in cancrena.

Come riporta TgCom 24, la terribile scoperta è stata fatta dai carabinieri, allertati dai vicini di casa dei coniugi a causa del forte odore proveniente dall’appartamento. Una volta arrivati alla porta dell’abitazione, i militari hanno bussato e si sono sentiti dire dal figlio 60enne della coppia: “È tutto a posto in casa”.

I carabinieri hanno insistito per entrare e una volta dentro hanno trovato la donna morta probabilmente da diverse settimane e suo marito grave, ma fortunatamente non in pericolo di vita.

La Procura di Sondrio, come informa TgCom 24, ha aperto un fascicolo sulla vicenda mentre il 60enne, disoccupato che viveva con i genitori e non aveva mai fatto destare alcun sospetto, è indagato con le accuse di abbandono di incapace e di occultamento di cadavere.

L’uomo è stato condotto nel reparto di Psichiatria dell’ospedale di Sondrio mentre sul corpo dell’anziana madre verrà effettuata l’autopsia.