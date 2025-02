Una donna ultra 80enne è stata sorpresa a nascondere una scatoletta di tonno nel suo giaccone dopo aver fatto la spesa in un supermercato di Biella e si è allontanata superando le casse.

Come riporta il Corriere Torino, i dipendenti del supermercato situato vicino al comando provinciale dei carabinieri, hanno prontamente segnalato l'accaduto al 112. Una pattuglia del nucleo radiomobile ha intercettato la donna mentre si dirigeva lentamente a casa con il suo carrellino della spesa.

Dopo essere stata fermata e riportata al supermercato, l'anziana ha mostrato pentimento per il gesto e i carabinieri hanno deciso di intervenire per evitare problemi e pagare la merce rubata. Secondo quanto riportato dal Corriere, la donna ha spiegato di trovarsi in una situazione economica così difficile da non poter permettersi di pagare il cibo e che non mangiava da giorni, "Ho fame, vivo da sola e non so come fare".

Uno dei militari ha così estratto dieci euro dal suo portafoglio e li ha passati alla cassiera. In seguito, il responsabile del negozio ha deciso di non presentare un'azione legale contro la donna anziana.