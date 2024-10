Dal 12 ottobre alle ore 20:00 in esclusiva per Sportitalia TV andrà in onda la prima stagione di "Chef in Campo" un nuovo format targato A.F. Project srl.

La cucina è da sempre un argomento che attrae. Chi di noi davanti ai fornelli non si è sentito almeno per una volta uno chef famoso? E gli sportivi sempre attenti all’alimentazione come se la cavano tra i fornelli? “Chef in Campo” ha deciso di metterli alla prova.

Attenzione: non saranno solo sportivi a cimentarsi ai fornelli, ma anche conduttori tv, showgirl e comici... tutti accomunati da una sola fede, il tifo!

Affiancato dallo chef Andrea Palmieri, in ogni puntata l’ospite dovrà cimentarsi con la realizzazione di due piatti raccontandosi attraverso le curiose domande di Anthony Peth.

La prima portata è legata alla sua infanzia: un ricordo di sapori, ingredienti, cotture che ci permetteranno di scoprire le radici dell’ospite: da dove viene? Com’è nata la sua passione per lo sport? Quali erano e quali sono i rapporti con la sua famiglia e con gli amici? Da dove è iniziata la sua carriera? Andremo quindi a scoprirne le origini e gli aneddoti sconosciuti al pubblico.

La seconda ricetta, invece, sarà legata a un momento di svolta nella vita del personaggio.

Un punto di svolta c’è sempre: l’olimpiade, l’esordio in Champions, la prima telecronaca, la passione per la squadra del cuore e un piatto può portarci proprio in questa direzione: ripercorreremo la sua carriera partendo proprio da quel primo momento.

Non mancherà davvero nulla infatti ogni piatto sarà poi completato da un ottimo vino scelto con cura dall’esperto Matteo Carreri e un dolce preparato in diretta Dalodi.

L’ospite della prima puntata sara’ il campione Christian Panucci, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano.

Prodotto da Francesca Aiello e con la regia di Mario Maellaro andrà in onda in prime time per 9 puntate. Sportitalia è visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre ed è disponibile in alta definizione (sia live che on demand) sulla App Sportitalia scaricabile da dispositivi IOS, Android e visibile anche con Google Chromecast. La programmazione Sportitalia è visibile anche su SI Smart.