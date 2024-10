Sarebbe stato Firenze l'obiettivo dell'attacco che doveva essere portato a termine entro il 31 dicembre in Italia dall'Isis e sventato da Anonymus.

Lo rivela lo stesso gruppo di hacker in un video messaggio postato in rete oggi. "Il giorno 25 dicembre 2015 abbiamo ricevuto una segnalazione relativa a un profilo twitter collegato ai vertici dell'Isis, dove era in corso una prima comunicazione su un possibile obbiettivo italiano già stabilito e apparentemente pronto per essere colpito", afferma il video di Anonymus.

"Questo breve messaggio privato in quel momento indicava che Firenze sarebbe stato un obbiettivo entro capodanno, dunque Anonymous si è subito attivato per tentare di sventare questo attacco, che comunque risultato reale o falso non può essere sottovalutato tenendo conto dei soggetti che ne stavano parlando", prosegue.

"Per questo motivo abbiamo inscenato una talpa all'interno dello stato islamico sfruttando lo stesso account accreditato e facendo credere che qualche fratello infedele ad Allah avrebbe comunicato agli italiani il giorno del giudizio di dio, così impedendo che questo attacco venisse attuato", sottolinea il video. Due giorni fa, Anonymous aveva diffuso la notizia in rete di aver sventato un attacco dello Stato islamico in Italia nel periodo immediatamente successivo alle stragi di Parigi. "In questo mese abbiamo lavorato in silenzio. Abbiamo già sventato un attacco dell'Isis contro l'Italia e speriamo di bloccarne altri".

Con un video su Youtube dopo gli attacchi del 13 novembre a Parigi, il gruppo Anonymous si è impegnato a dare la caccia online ai jihadisti per bloccare i loro piani.