È l’ennesimo drammatico incidente sul lavoro quello accaduto ieri nella Cantina Cà di Rajo, a San Polo di Piave, in provincia di Treviso.

La vittima, come riporta Fanpage, si chiamava Marco Bettolini, aveva 47 anni ed era enologo.

Il 47enne è annegato nel vino dopo essere caduto in una cisterna, mentre il collega, di 31 anni, è ricoverato in gravi condizioni. La dinamica esatta della tragedia è ancora sotto la lente degli inquirenti ma, dalle prime informazioni diffuse dai carabinieri, i due stavano pulendo un silos, quando sarebbero stati colti da un malore a causa dell'inalazione delle emissioni gassose sviluppate dal vino contenuto in una cisterna, per poi cadere all'interno.

Il 31enne sarebbe entrato per primo e Marco, non vedendolo uscire, è entrato riuscendo a portare fuori il collega, ma il gas lo ha fatto svenire e annegare nel vino sul fondo della cisterna.