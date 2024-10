Un brutto incidente stradale mentre scappava dai bombardamenti su Kiev l’aveva fatta finire in coma, ma la 17enne Anna si è risvegliata all’ospedale Cto di Torino, dove era stata ricoverata, ed ora sta meglio grazie a una neurotuta.

Il risveglio dal pesante coma, oltre che un miracolo e una gioia sia per lei che per i suoi cari e il personale dell’ospedale, è stato molto speciale poiché avvenuto con una canzone dei Maneskin, sua band preferita, in sottofondo. La notizia è stata riportata da “La Stampa in un articolo dei Irene Famà.

Anna era arrivata al Cto il giorno di Pasqua, gravemente ferita e in un terribile incidente stradale avuto mentre mentre scappava dai bombardamenti sulla sua città, Kiev, a causa della folle guerra che ancora oggi si combatte.

Aveva ormai perso la casa e la sua unica speranza era quella di ricominciare a vivere in un posto migliore, dove avrebbe potuto realizzarsi e continuare la sua vita da 17enne.

Anna rimase in coma per 3 mesi, con un trauma cranico e un grave stato di alterazione della coscienza, per risvegliarsi poi il 5 maggio, sulle note dei Maneskin.

Ora è ricoverata all’Unità Spinale Unipolare della Città della Salute, dove sta affrontando un lungo percorso di riabilitazione, e vive ciò che le è accaduto come una grande conquista, un miracolo.

L’Officina Ortopedica Maria Adelaide ha consegnato una Neurotuta Mollii, grazie al contributo dell’Asl, del Sermig e della onlus #Tuttegiuperterra. Si tratta una tuta di ultima generazione dotata di una serie di elettrodi che emettono elettrostimolazioni per ottenere un controllo del tono dei vari muscoli.