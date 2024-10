Un educatore di un centro estivo di Cesena ha postato una foto sui social in cui bacia un altro ragazzo. La parrocchia non ha gradito, sospendendolo immediatamente dall’incarico e il centro estivo, che sarebbe dovuto partire a giorni, è stato annullato.

Come riporta Il Mattino, il ragazzo "sospeso" dalla parrocchia era il referente principale, nonché unico maggiorenne, del centro. Una volta sospeso si è ritirato anche come organizzatore. Il commento della parrocchia, secondo quanto riportano le cronache locali, è stato: “È una vicenda per tutti noi dolorosissima che ci ha lasciato una profonda sofferenza”.

Sul caso è intervenuto anche il sindaco di Cesena, Enzo Lattuca. Che su Facebook ha commentato: “Pensavo che il Medioevo fosse ormai alle nostre spalle e che episodi di discriminazione come questo, inaccettabili, fossero estranei alla nostra città. Evidentemente mi sbagliavo”.