Come già accaduto la scorsa domenica, l'Angelus di Papa Francesco sarà nuovamente trasmesso solo in forma di testo scritto domani, poiché il Pontefice è attualmente ricoverato al Gemelli.

La Sala stampa Vaticana ha confermato questa decisione. Il Vaticano ha comunicato che "Papa Francesco ha riposato bene", fornendo un breve aggiornamento sulle condizioni del Pontefice ricoverato venerdì scorso al Policlinico Gemelli di Roma.

I medici, che hanno parlato con i media per la prima volta ieri, hanno spiegato che Bergoglio non è ancora al di fuori dei rischi, poiché esiste la possibilità di sepsi in casi simili, ovvero il rischio che i germi passino nel sangue.