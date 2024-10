AGGIORNAMENTO La ragazza sudamericana non è Angela Celentano

I risultati degli esami del Dna sui campioni biologici prelevati sulla ragazza di 31 anni di origini sudamericane, che assomiglierebbe tanto ad Angela Celentano, potrebbero arrivare nella giornata di oggi.

La famiglia della bambina di 3 anni, scomparsa il 10 agosto 1996 mentre si trovava con i familiari in gita sul monte Faito, a Vico Equense (Napoli), sta vivendo giorni di comprensibile ansia e trepida attesa.

In quasi 27 anni, ai genitori della piccola sono arrivate segnalazioni su possibile ritrovamenti, segnalazioni finora rivelatesi sempre infondate. Ma quella che porta alla pista sudamericana, e più precisamente ad una ragazza di 31 anni impegnata nel mondo della moda e molto conosciuta nella sua terra, è più di una semplice ipotesi. Almeno per i genitori di Angela Celentano, che quando l'hanno vista avrebbero notato una ''straordinaria somiglianza'' con la piccola sparita nel 1996 e in particolare con le altre due sorelle.

Inoltre, la trentunenne presenterebbe una voglia sulla schiena: ''Proprio come l'aveva la nostra piccola'' avrebbero detto all'avvocato Ferrandino prima di chiudersi nel più stretto riserbo, in attesa degli esiti degli esami del Dna sui campioni che sarebbero stati recuperati quando la ragazza sudamericana, che sarebbe figlia di un personaggio noto nel suo Paese, era venuta in Europa per un impegno lavorativo nel campo della moda.