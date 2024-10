A 4 anni da un incidente in seguito al quale era finito su una sedia a rotelle, Andrea Cecca, 28enne di Tivoli, è morto sabato scorso in un altro tragico sinistro assieme allo zio.

Come riporta Leggo, il giovane si trovava in auto insieme allo zio, Giorgio Bellachioma di 44 anni, quando la Jeep Renegade guidata da quest'ultimo è andata fuori strada, sfondando il guardrail e precipitando infine per 50 metri in una scarpata, in provincia di Teramo.

Come raccontano Tito Di Persio e Giovanni Sgardi sul quotidiano Il Messaggero, Andrea insieme allo zio (anche lui originario di Tivoli) e alle rispettive fidanzate festeggiavano proprio la guarigione del 28enne: dopo una lunga riabilitazione, poteva finalmente fare a meno della carrozzina, anche se per camminare gli serviva ancora un deambulatore. La tragedia al ritorno da Prati di Tivo, sulla Provinciale 43.

Le due donne sono state sbalzate fuori dall'auto ma si sono salvate aggrappandosi alle reti di protezione che trattengono i massi. Per Andrea e Giorgio non c'è stato niente da fare: sono entrambi morti sul colpo per le ferite riportate.