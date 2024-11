Un capotreno è stato brutalmente attaccato da un giovane passeggero dopo aver richiesto di controllare il suo biglietto su un treno regionale che viaggiava tra Porretta e Pianoro, nella provincia di Bologna.

L'aggressione ha portato l'uomo a perdere due denti a causa di un pugno ricevuto in pieno volto. Fortunatamente, è stato prontamente assistito dal personale medico del 118 presso la stazione di Vergato, dove il treno si è fermato per le cure necessarie.Il presunto aggressore, identificato come un minorenne dai primi accertamenti, è riuscito a fuggire mentre i carabinieri interrogavano gli altri passeggeri a bordo del convoglio Trenitalia-Tper.

Le autorità hanno anche acquisito le registrazioni delle telecamere di sorveglianza presenti sul treno per cercare di individuare il responsabile dell'aggressione.A causa di questo incidente, tre corse sulla linea tra Porretta e Pianoro sono state cancellate, poiché i treni non potevano proseguire a causa della presenza del treno coinvolto nell'attacco nella stazione di Vergato.