Dopo le voci di una presunta crisi economica del colosso dello streaming, con calo di abbonati e conseguente decisione di abbassare il costo o introdurre la pubblicità, la grande N rossa ha deciso di espandere il suo orizzonte di investimento.

Il colosso statunitense ha infatti di recente annunciato un piano di progetti per acquisire uno sviluppatore finlandeseattivo nel mondo del settore mobile e sviluppare un gioco ispirato a Stranger Things. Si tratta dello studio di Next Games, costo dell’operazione intorno ai 65 milioni di euro per un’operazione dalla portata epocale. Next Games chiuderà l’affare nel secondo trimestre del 2022 e sarà solo l’ennesimo investimento di Netflix che nelle scorse settimane aveva acquisito un altro studio di sviluppo.

L’obiettivo dunque, neanche troppo velato, è quello di estendere l’orizzonte: serie tv, film e documentari non bastano più e adesso l’obiettivo è quello di mettere le mani anche sui videogiochi. In un segmento particolare e preciso: il mobile gaming. La multinazionale statunitense ha infatti le idee chiare e guarda a questo settore come prioritario. È in questo campo che è attivo l’altro studio acquisito da Netflix: si tratta di Housemarque, sviluppatore finlandese che ha pubblicato grandi titoli su Playstation e che adesso è entrato a far parte degli Studi First Party della Sony.

E che il mercato del gioco sia in grande fermento è dimostrato anche dall’acquisizione di Greentube, marchio già presente in Italia con Starvegas, che ha completato un altro grande affare. È riuscita ad acquisire infatti AdmiralYes, sito di scommesse sportive e casinò gestito da Novomatic Italia dal 2012 e che adesso passerà nelle mani del colosso di Greentube.

“Siamo entusiasti di completare la nostra seconda acquisizione in Italia in un breve lasso di tempo per rafforzare ulteriormente la nostra posizione nel mercato – ha spiegato Ronald van den Brink, chief commercial officer di Greentube - Admiral Sport è un giocatore italiano rinomato e di fiducia e attraverso questa acquisizione raddoppieremo la nostra quota di mercato, dandoci una base migliore per sviluppare le nostre attività future nel Paese. L'Italia è uno dei mercati regolamentati più importanti per il gioco online e vediamo un grande potenziale per far crescere ulteriormente il business nei prossimi anni”.

Il futuro del mercato e dell’economia, nonché della rete e della tecnologia, passa per il gioco. I grandi colossi come Netflix lo hanno capito bene.