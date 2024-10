Il nuovo presidente dell’Anas, Vittorio Armani, ha attuato un’imponente operazione di pulizia dell’azienda che ha come obiettivo, come ha spiegato nel novembre scorso a La Repubblica, quello di restituire efficienza all’azienda e “ripulirla dalle sacche di malaffare”.

“Oggi l’Anas – ha detto il presidente al quotidiano di Ezio Mauro – è un’azienda che vive col cappello in mano, costretta a chiedere sempre alla politica i fondi, e ogni volta che mi avvio nei corridoi della burocrazia mi ritrovo con un curriculum in mano. In azienda – ha continuato Armani –abbiamo 190 dirigenti: troppi, molto bravi, ma altri nominati perché c’era il politico di turno da accontentare”.

La svolta che il nuovo presidente intende dare riguarda, dunque, anche il piano assunzioni che nel 2016 dovrebbe portare 1000 posti di lavoro, figure professionali sia operative che amministrative.

Non ci sono ancora posizioni aperte per quanto riguarda il 2016, ma collegandosi al sito http://www.stradeanas.it/index.php?/content/index/arg/lavora_con_noi_2 è possibile inviare il proprio curriculum.

Inoltre, è bene consultare spesso la pagina per rimanere sempre aggiornati e visualizzare le offerte di lavoro per le quali sono aperti processi di selezione.